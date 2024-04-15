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        Edirne'de, Ramazan Bayramı'nda sınır kapılarında yolcu ve araç sayılarında artış

        EDİRNE Valiliği, Ramazan Bayramı süresince önceki yılın bayramlarına oranla kentteki sınır kapılarından çıkış yapan yolcu sayısında yüzde 42, giriş yapan yolcu sayısında ise yüzde 31'lik artış yaşandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:45
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        Edirne'de, Ramazan Bayramı'nda sınır kapılarında yolcu ve araç sayılarında artış
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        EDİRNE Valiliği, Ramazan Bayramı süresince önceki yılın bayramlarına oranla kentteki sınır kapılarından çıkış yapan yolcu sayısında yüzde 42, giriş yapan yolcu sayısında ise yüzde 31'lik artış yaşandığını açıkladı.

        Edirne Valiliği, kentte Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapıları'ndan yolcu ve araç giriş ile çıkış sayılarını açıkladı. Valiliğin yayınladığı tabloda, 2023 yılı Ramazan Bayramı'na göre, bu Ramazan Bayramı'nda Türkiye'ye giriş yapan yolcu sayısında yüzde 31, çıkış yapan yolcu sayısında ise yüzde 42 artış olduğu belirtildi. Açıklamada geçen yıla göre, giriş yapan araç sayısında yüzde 27, çıkış yapan araç sayısında da yüzde 32'lik artış olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, 2024 yılı Ramazan Bayramı süresince Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye 218 bin 184 yolcu giriş yapılırken, 232 bin 783 yolcu çıkışı yapıldığı belirtildi. Buna göre, geçen yıl ki Ramazan Bayramı'na kıyasla Türkiye'ye giriş yapan yolcu sayısında 51 bin 290 kişilik artış, çıkış yapan yolcu sayısında ise 69 bin 247 kişilik artış oldu. Yüzdelik dilime göre ise giriş yapan yolcu sayısında bir önceki yılın Ramazan Bayramı'na göre yüzde 31, çıkış yapan yolcu sayısında ise yüzde 42'lik artış yaşandı.

        Binek araç sayılarında ise Ramazan Bayramı'nda Türkiye'ye 53 bin 960 araç girerken, 54 bin 941 araç çıktığı kaydedildi. Geçen yılki Ramazan Bayramına göre, Türkiye'ye giriş yapan binek araç sayısında 11 bin 353 araçlık, çıkış yapan araç sayısında ise 13 bin 464 araçlık artış oluştu. Yüzdelik dilime göre, giriş yapan binek araç sayısında önceki yılın Ramazan Bayramı'na göre yüzde 27'lik, çıkış yapan binek araç sayısında ise yüzde 32'lik artış görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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