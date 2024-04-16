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        Köpeklerden kaçarken düşüp yaralandı; o anlar kamerada

        EDİRNE'de çöp atmak için çıktığı sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Zehra Oluçay (74), kaçıp apartmana girmek isterken merdivende düşüp yüzünü betona çarparak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:30
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        Köpeklerden kaçarken düşüp yaralandı; o anlar kamerada
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        EDİRNE'de çöp atmak için çıktığı sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Zehra Oluçay (74), kaçıp apartmana girmek isterken merdivende düşüp yüzünü betona çarparak yaralandı. Köpeklerin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Ramazan Bayramı'nın 1'nci günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çöp atmak için dışarıya çıkan Zehra Oluçay, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan Oluçay, apartmana girmek isterken merdivenlerde düşüp yüzünü betona çarparak yaralandı. Oluçay’ın yardımına koşan komşuları, köpekleri kovalayıp uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Zehra Oluçay, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yüzünde ve vücudunda morluk oluşan Oluçay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeklerin saldırısı ve Oluçay'ın kaçarken düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        'DIŞARIYA ÇIKMAYA KORKUYORUM'

        Çöp atmak için evinden çıktığını söyleyen Oluçay, "Baktım köpekler havlamaya başladı. Döndüm, bana doğru geliyorlardı. Yürümeye başladım, apartmanın girişine geldim, düştüm. Sonra bağırdım komşular geldi. Sonra hastaneye götürdüler. Köpekler daha önce de saldırdılar ama bastonum elimdeydi, kovaladım gittiler. Bu köpekler çocuklara da bizlere de saldırıyor" dedi.

        Olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın vücudunda ağrılar olduğunu söyleyen Oluçay, "Her yerim çürük içinde. Korkuyorum tek başıma çıkmam dışarıya artık. Köpekleri toplasınlar buradan. Bırakmasınlar onlardan korkuyoruz. Onlar çok üredi bu sıralar, hiç öyle yoktu. Bu sıra çiğ etle besliyorlarmış, bunlar insanı yerler" dedi.

        'MUTLAKA ÖNLEM ALINSIN'

        Kurtuluş Mahalle Muhtarı Nurcan Üzer, kendisinin köpek beslediğini belirterek, hayvan düşmanı olmadıklarını söyledi. Üzer, "Yalnız burada köpeklerimiz çok saldırgan. Bu yüzden çocuklar parka çıkamıyor. Teyzemin durumunu gördünüz zaten. En azından saldırgan olan köpeklerin, yaşam kalitesini, bizim de yaşam kalitesini arttırmak adına müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü bugün teyzemizin başına gelen, diğer gün çocuğumuzun başına gelirse ki koruyamaz kendini. Daha kötü şeylerle karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden mutlaka bir önlem alınmasını istiyoruz. Bizim mahallemiz açık arazi olduğu için toplanıp buraya atıldığını düşünüyoruz artık. Çünkü ekipler topluyorlar, tekrar daha çok çoğalıyor. Bu yüzden mutlaka bir destek olması gerekiyor. Zehra teyze komşuları olmasa hiç belki de daha kötü şeyler yaşayabilirmiş. Bilinçsiz besleme var burada. Nasıl beslendi bilmiyorum. Gerçi şahit olmadım ama komşular burada çiğ etle beslendiğini söylüyor. Ben şahit olmadığım için söylüyorum tekrardan. Ama çiğ etle beslenen hayvan tipi daha fazla saldırganlaşır. Bilinçsiz beslendiği için her insana da yemek verecek babında yaklaşıyor köpekler ama Zehra teyzenin bildiğiniz üzerine yürümüşler. Kamera kayıtlarında biz de yeni gördük, üzüldük. Teyzenin sonu bu daha kötü durumda karşımıza çıkabilirdi. Yaşanmaması adına mutlaka bir önlem alınmasını istiyoruz mahallemiz adına" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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