Köpeklerden kaçarken düşüp yaralandı; o anlar kamerada

EDİRNE'de çöp atmak için çıktığı sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Zehra Oluçay (74), kaçıp apartmana girmek isterken merdivende düşüp yüzünü betona çarparak yaralandı. Köpeklerin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 1'nci günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çöp atmak için dışarıya çıkan Zehra Oluçay, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan Oluçay, apartmana girmek isterken merdivenlerde düşüp yüzünü betona çarparak yaralandı. Oluçay’ın yardımına koşan komşuları, köpekleri kovalayıp uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Zehra Oluçay, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yüzünde ve vücudunda morluk oluşan Oluçay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeklerin saldırısı ve Oluçay'ın kaçarken düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

'DIŞARIYA ÇIKMAYA KORKUYORUM'

Çöp atmak için evinden çıktığını söyleyen Oluçay, "Baktım köpekler havlamaya başladı. Döndüm, bana doğru geliyorlardı. Yürümeye başladım, apartmanın girişine geldim, düştüm. Sonra bağırdım komşular geldi. Sonra hastaneye götürdüler. Köpekler daha önce de saldırdılar ama bastonum elimdeydi, kovaladım gittiler. Bu köpekler çocuklara da bizlere de saldırıyor" dedi.

Olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın vücudunda ağrılar olduğunu söyleyen Oluçay, "Her yerim çürük içinde. Korkuyorum tek başıma çıkmam dışarıya artık. Köpekleri toplasınlar buradan. Bırakmasınlar onlardan korkuyoruz. Onlar çok üredi bu sıralar, hiç öyle yoktu. Bu sıra çiğ etle besliyorlarmış, bunlar insanı yerler" dedi.