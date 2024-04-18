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        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:00
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        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücü E.D.’nin (26) kullandığı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Ali Berkin Akıncı (25) hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Beyendik- İbriktepe kara yolunda meydana geldi. İbriktepe köyünden, Beyendik beldesi yönüne giden E.D. yönetimindeki 59 DJ 478 plakalı otomobil, aynı yöne giden G.Ö. idaresindeki 22 RH 498 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücüler E.D. ve G.Ö. ile hafif ticari araçtaki Ali Berkin Akıncı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akıncı, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Akıncı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Jandarma otomobil sürücüsü E.D.’nin ehliyetsiz ve 1.54 promil alkollü olduğunu belirledi. E.D., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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