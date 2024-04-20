METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunup, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren, Edirne'de sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ile saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı. Trafik ekipleri, önemli noktalarda tedbir alıp, trafik akışını sağladı. Kentte, yağışın gün içinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.