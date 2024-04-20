Edirne'de sağanak etkili oldu (2)
YAĞIŞNEDENİYLE KEŞAN'DA HALK PAZARI KURULAMADI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Keşan'da, sabah saatlerinde yağmur başladı.
YAĞIŞNEDENİYLE KEŞAN’DA HALK PAZARI KURULAMADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Keşan’da, sabah saatlerinde yağmur başladı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Sağanak nedeniyle esnaf tezgah açamazken, halk pazarı yarına ertelendi. Durumdan habersiz şehir merkezi ve köylerden alışveriş için gelenler ise halk pazarının yarın kurulacağını öğrenince geri döndü. Yağışın gün içinde devam etmesi bekleniyor.
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