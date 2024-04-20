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        Edirne'de sağanak etkili oldu (2)

        YAĞIŞNEDENİYLE KEŞAN'DA HALK PAZARI KURULAMADI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Keşan'da, sabah saatlerinde yağmur başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:05
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        Edirne'de sağanak etkili oldu (2)
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        YAĞIŞNEDENİYLE KEŞAN’DA HALK PAZARI KURULAMADI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Keşan’da, sabah saatlerinde yağmur başladı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Sağanak nedeniyle esnaf tezgah açamazken, halk pazarı yarına ertelendi. Durumdan habersiz şehir merkezi ve köylerden alışveriş için gelenler ise halk pazarının yarın kurulacağını öğrenince geri döndü. Yağışın gün içinde devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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