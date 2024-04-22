Çiftlikteki 3 çoban köpeği, zehirlenerek öldürüldü

EDİRNE'de bir besi çiftliğindeki 3 çoban köpeği ile yakınlardaki 1 tilki ölü bulundu. İlk incelemede, hayvanların kanında 'striknin' adı verilen zehirli maddeye rastlandı. Veteriner hekim Bedir Adıyaman, "Normalde bu zehrin satışı yasak. Sadece çiftlik olarak değil, doğaya yapılmış olan bir zarar. Doğadaki her canlı bunu yiyip, ölecektir" dedi.

Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü yakınlarındaki besi çiftliğinin sorumlusu Ergun Can, 18 Nisan'da çiftlikteki 3 çoban köpeğini ölü buldu. Can, zehirlenme şüphesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgede yapılan incelemede; bir köpeğin yanında çiğ ciğer parçaları bulundu, 1 tilkinin de öldüğü fark edildi. Olay yerine çağrılan veteriner hekim Bedir Adıyaman, köpeklerden numune aldı. İlk test sonuçlarına göre, köpeklerin kanında 'striknin' adı verilen zehirli madde tespit edildi. Numuneler ayrıntılı test için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi.

'CİĞER BULUNCA ZEHİRLENDİĞİNİ ANLADIM' Çiftliğin sorumlusu Ergun Can, "Sabah çiftliğe kontrol amaçlı geldiğimde, köpeklerin öldüğünü gördüm. İlk geldiğimde sadece birini bulmuştum, farklı noktalara gidince hepsinin öldüğünü gördüm. Zehirlenme şüphesi üzerine veterinere ve jandarma ekiplerine haber verdim. Sonra köpekleri tek tek gezdiğimde, en aşağıdaki köpeğin yanında dökülmüş ciğer buldum, böylece zehirlendiğini anladım. Biraz ilerisine gittiğimde ölmüş tilki gördüm, o da zehirden dolayı ölmüştü. Daha sonra jandarma ekipleri geldi, Tarım İl Müdürlüğü'nden ekipler geldi, incelemelerde bulundular, kamera kayıtlarını incelediler. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri yardımı ile köpeklerimizi gömdük" dedi.

'BİLEREK, KASTEN YAPILMA BİR ŞEY BU' Can, "Bilerek, kasten yapılma bir şey bu. Bunu şahsımıza yapılan bir saldırı olarak görüyorum. Burası, 1200 dönüm arazi. Bu köpekleri bağlasak bizleri nasıl koruyacaklar? Hem hayvanlarımız var hem de sahipleri olarak varız. Bu hayvanların bağlanması imkansız. Bu nedenle bağlama gereği duymamıştık, çiftliğimizi korumak için. Sadece bizim hayvanlarımıza değil, doğadaki hayvanlara da zarar vermiş oldular. Halihazırda bir tilkinin öldüğünü tespit ettik. O da zehirlenmeden dolayı öldü. Orman içlerinde henüz arama yapmadık, arasaydık belki de başka canlıların da öldüğünü görecektik" diye konuştu.

'YİYEN BÖCEK VE KUŞLARIN HEPSİ ÖLECEK' Veteriner hekim Bedir Adıyaman da zehirlenme sonucu bölgedeki bütün canlıların zarar görebileceği tehlikesine işaret etti. Adıyaman, "Bölgede sadece köpeklerin zehirlenmesi değil, zehre bağlı olarak çevrede tahribatta görülebilir. Çünkü şu anda bunu yiyen böcek ve kuşların hepsi ölecek. Olayın ortadan kalkması, yapanların ortaya çıkması için gerekenleri yaptık. Yaptığımız testlerde hayvanların kanlarında striknin adını verdiğimiz zehir çıktı. Yine de kesin sonuçlar için laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz" dedi.