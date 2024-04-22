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        Saros'ta yazlıklarını belgesiz kiraya veren 6 kişiye 600 bin lira ceza

        EDİRNE'de Saros Körfezi sahillerinde yazlıklarını internet sitesi üzerinden 'turizm amaçlı kiralama izin belgesi' olmadan kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:30
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        Saros'ta yazlıklarını belgesiz kiraya veren 6 kişiye 600 bin lira ceza
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        EDİRNE’de Saros Körfezi sahillerinde yazlıklarını internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerinde, bazı yazlıkların bir satış ve kiralama internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan turizm amaçlı kiraya verildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, ‘7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefet’ 600 bin lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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