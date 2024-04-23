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        Tekirdağ ve Edirne'de toz taşınımı; araçlar çamurla kaplandı

        TEKİRDAĞ ve Edirne'nin Keşan ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikle yağan çamur araçların üzerini kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:55
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        Tekirdağ ve Edirne'de toz taşınımı; araçlar çamurla kaplandı
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        TEKİRDAĞ ve Edirne’nin Keşan ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikle yağan çamur araçların üzerini kapladı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek toz taşınımı uyarısında bulundu. Uyarının ardından bugün Tekirdağ ve Edirne’nin Keşan ilçesinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmur sonrası özellikle park halindeki araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

        Taksi şoförü Süleyman Kezci, “Çamur yağmış, arabanın üstü komple camlar dahil çamur içindeydi. Sabah arabayı yıkadım tekrar yıkamak zorunda kaldım” dedi. Edirne’nin Keşan ilçesinde de araçlarının çamurla kaplandığını gören bazı sürücüler kendileri temizlerken bazıları da oto yıkamacılara götürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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