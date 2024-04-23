Tekirdağ ve Edirne'de toz taşınımı; araçlar çamurla kaplandı

TEKİRDAĞ ve Edirne’nin Keşan ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikle yağan çamur araçların üzerini kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek toz taşınımı uyarısında bulundu. Uyarının ardından bugün Tekirdağ ve Edirne’nin Keşan ilçesinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmur sonrası özellikle park halindeki araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.