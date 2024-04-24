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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen Filistin uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:20
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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek isteyen Filistin uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen Filistin uyruklu 5 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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