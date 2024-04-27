4'üncü katın balkonundan düşüp öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Muhacir Sokak’taki apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alzheimer hastası İsmail Komat, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Komat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Komat’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

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