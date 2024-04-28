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        Edirne'de taksiyle motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:05
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        Edirne'de taksiyle motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene ve Necati İşcan caddelerinin kesişiminde meydana geldi. M.B. (46), yönetimindeki 22 T 4034 plakalı taksiyle Necati İşcan Caddesi'ne dönüş yaparken, karşı yönden gelen O.A.Y. (22) idaresindeki 34 KEA 403 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü O.A.Y. ve arkasında oturan Z.M. ile takside yolcu olarak bulunan B.G. ve Y.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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