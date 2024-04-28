Üniversite öğrencileri, teknoloji evrimini eski bilgisayarlarla öğreniyor

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, teknolojinin hız sınırı tanımadığı bilişim sektöründe geçmişten bugüne yaşanan evrimi eski bilgisayarları kullanarak öğreniyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Uçar, "Laboratuvarda bulunan eski bilgisayarların amacı öğrencilerin geçmişten günümüze bilişim teknolojilerine olan gelişmeleri göstermek, anlatmak. Bugünlere gelene kadar bilişim teknolojilerinin, bilgisayar sistemlerinin hangi aşamalardan geçtiğini anlatarak, göstererek bugünlere gelmenin hangi meşakkatli yollardan geçtiğini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeleri görmeleri için yazılım derslerinde, geçmişten bugüne kalan bilgisayarları kullanıyor. Geçmişten bugüne gelen bilgisayar sistemleri üzerinde çalışma imkanı bulan öğrenciler, bu sayede günlük yaşamda hayatı kolaylaştırmaya yönelik projeler üretiyor. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Uçar, geçmişteki bilişim programlarının o dönemdeki gereksinimlere uygun olduğunu belirterek, "Laboratuvarda bulunan bilgisayarların amacı öğrencilerin geçmişten günümüze bilişim teknolojilerine olan gelişmeleri göstermek, anlatmak ve bugünlere gelene kadar bilişim teknolojilerinin, bilgisayar sistemlerinin hangi aşamalardan geçtiğini anlatarak, göstererek bugünlere gelmenin hangi meşakkatli yollardan geçtiğini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii geçmişteki yapılan programlar günümüzün programlarına göre daha basitler ama gerekler ve ihtiyaçlar onu getiriyordu. Geçmişten günümüze teknoloji ve bilgisayar sistemlerinin gelişmelerini, programlama dillerindeki, yazılımlardaki gelişmeleri göstermek amacımız. Böylece öğrenci arkadaşlarımız geçmişle günümüzü kıyaslama imkanına sahip olabiliyorlar" dedi.

'MİNİMUM KAPASİTEYLE MAKSİMUM İŞ YAPMAK ZORUNDAYDIK' Uçar, geçmişte bilgisayarların kapasitesinin son derece düşük olduğunu anlatarak, "Bilgisayarların kapasitesi düşük olunca yazılımda kullanacağımız her bir satırın, kullanacağınız verinin her bir satırının hesabını yapmak zorundaydık. Örneğin bir kişinin adı soyadı için ayıracağımız alan ‘record’ dediğimiz uzunluğu belli. Özellikle biz üç isimli insanları sevmezdik. Çünkü ikisinde çok harf vardı ve maksimum harfe göre yer ayırmak zorundaydık ve baytlarla ifade edilen hap kapasitelerimiz vardı. Örneğin Comoder 64'te 38 bin bayt var. 38 bin bayta günümüzde bir fotoğraf bile sığmıyor. Dolayısıyla geçmişin sıkıntılarından biri bu, sınırlı kapasiteyle maksimum iş yapmak zorundasınız" diye konuştu.

'GÜNÜMÜZDE DAHA UCUZA DAHA FAZLA KAPASİTE VE HIZ ALIYORUZ' Günümüzdeki bilgisayar sistemlerinde kapasite ve hız sorunu olmadığını dile getiren Prof. Dr. Uçar, “Şu anda kapasite ve hız sorunu diye bir sorun yok. Çok özel uygulamalar hariç. Örneğin yapay zeka için kapasite ve hızın önemi gün geçtikçe artıyor. Ancak internet üzerindeki yaptığımız uygulamalar, gerekse de işletmelerin uygulamaları için bilgisayar teknolojileri, bilgisayarların kapasiteleri son derece yüksek ve maliyetleri çok düşük. Eskinin bir maliyetiyle günümüzün bir maliyeti arasında çok ciddi fark var. Günümüzde çok daha ucuzladı. Örneğin bir PC, bir laptop bin dolar civarındaydı. Hala bin dolar civarında ama bilgisayarlar ucuzluyor diyoruz. Neden? Bin dolara aldığımız kapasite ve hız çok daha fazla. Dolayısıyla biz bunu ucuzlama olarak algılıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE ÇALIŞTIĞIMIZ PROJELER VAR' Bölüm olarak sürekli yeni yazılımlarla birlikte yeni projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Uçar, "Şu anda bizim öğrencilerimize çalıştığımız projeler var tabii ki. İşte birisi arkadaşlarımızın özellikle beraber yürüttüğümüz profesyonel işe alımda çok büyük sayıda başvuru olduğu takdirde bunları bilgisayar yazılımıyla elemesini, ön elemesini yapıp geriye yüzde 10'unu bırakıp onları yüz yüze görüşmeye çağıracak bir yazılım üzerinde çalışıyor. Diğer bir yazılım ise engelli otoparklarına izinsiz park etmeler oluyor. Onu engelleyecek, daha doğrusu ona bir çözüm bulacak bir cihaz tasarlıyoruz. O cihaz da kamerayla sabitlenip, gömülü sistemli plakayı okuyup, plakayı veri tabanından karşılaştırıp engelliyse okeyi vermek, önünde yeşil led ışığı yanacak. Plaka engelliye ait değilse kırmızı ışık yanacak ve örneğin 30 saniye veya bir dakika sonra fotoğrafını çekip plakayı emniyete bildirecek" diye konuştu.