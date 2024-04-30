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        Edirne'de 23 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan 23 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:55
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        Edirne'de 23 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan 23 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Söğütlüdere köyünde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, el konulan araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde de Yunanistan'a gitmek isteyen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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