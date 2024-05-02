Kapıkule'de aranan TIR'da yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da 39 milyon 600 bin TL değerinde 18 kilo 725 gram kaçak altın ile lüks araç yedek parçaları ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık operasyonları düzenledi. Yurda giriş yapan E.Ç.'nin kullandığı TIR, ekipler tarafından arandı, gizli bölmelere konulmuş 23 parça halinde külçe altın ile 22 bilezik olmak üzere toplam 18 kilo 725 gram kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri 39 milyon 600 bin lira olan kaçak altınla ilgili sürücü E.Ç., gözaltına alındı.