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        Kapıkule'de aranan TIR'da yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da 39 milyon 600 bin TL değerinde 18 kilo 725 gram kaçak altın ile lüks araç yedek parçaları ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:40
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        Kapıkule'de aranan TIR'da yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi
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        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da 39 milyon 600 bin TL değerinde 18 kilo 725 gram kaçak altın ile lüks araç yedek parçaları ele geçirildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık operasyonları düzenledi. Yurda giriş yapan E.Ç.'nin kullandığı TIR, ekipler tarafından arandı, gizli bölmelere konulmuş 23 parça halinde külçe altın ile 22 bilezik olmak üzere toplam 18 kilo 725 gram kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri 39 milyon 600 bin lira olan kaçak altınla ilgili sürücü E.Ç., gözaltına alındı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giren başka bir TIR'da ise lüks araçlara ait 7 motor kapağı ve kaporta yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Öte yandan merkez ve Havsa ilçelerinde 4 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda ise 387 şişe gümrük kaçağı içki, 25,5 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve 6 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Kaçak içkilerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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