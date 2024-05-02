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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda bir evde 8 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:30
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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda bir evde 8 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu belirledi. Mahalleye operasyon düzenleyen polis, bir evde yaptığı aramada 6 Filistinli, 2 Suriyeli olmak üzere 8 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan göçmenlerden Suriye uyruklu M.M.'nin, 'Göçmen kaçakçılığı yapma' ile 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 3 aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

        Göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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