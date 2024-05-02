Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda bir evde 8 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu belirledi. Mahalleye operasyon düzenleyen polis, bir evde yaptığı aramada 6 Filistinli, 2 Suriyeli olmak üzere 8 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan göçmenlerden Suriye uyruklu M.M.'nin, 'Göçmen kaçakçılığı yapma' ile 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 3 aranma kaydı bulunduğu belirlendi.