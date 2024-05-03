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        Edirne'de sağanak etkili oldu (2)

        KEŞAN'DADOLU YAĞDIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde, akşam saatlerinde kuvvetli dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:57 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:00
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        Edirne'de sağanak etkili oldu (2)
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        KEŞAN'DADOLU YAĞDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde, akşam saatlerinde kuvvetli dolu etkili oldu. Keşan’da, yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede, yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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