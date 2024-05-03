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        Edirne'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:35
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        Edirne'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında, Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Keşan’dan, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yönüne ilerleyen F.Y. yönetimindeki 55 LM 581 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan geçiş yapan B.K.H.'nin kullandığı yabancı plakalı OE 3542 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.D. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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