Edirne'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Keşan’dan, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yönüne ilerleyen F.Y. yönetimindeki 55 LM 581 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan geçiş yapan B.K.H.'nin kullandığı yabancı plakalı OE 3542 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.D. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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