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        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı

        EDİRNE'de, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, tarihi Sarayiçi yarımadasında başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:15 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:20
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        Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı
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        EDİRNE'de, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, tarihi Sarayiçi yarımadasında başladı. Roman dans topluluklarının gösterileriyle başlayan etkinlikte vatandaşlar ağaçlara yazdıkları dileklerini asarken, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar da renkli görüntüler oluşturdu.

        Edirne'de 4- 5- 6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri başladı. Etkinlik kent merkezinde öğle saatlerinde sağanağın etkili olması nedeniyle akşam saatlerinde start aldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi yarımadasında kurulan festival alanında dans grupları sahnede vatandaşları coşturdu. Yöresel kıyafet giyen Roman vatandaşlar ise festivale katılanlarla dans etti. Festivalin olmazsa olmazı ise dileklerin ağaca asılması oldu. Festival alanında oluşturulan bölgede vatandaşlar gerçekleşmesini istedikleri dileklerini renkli kağıtlara yazıp ağaca astı. Bazı vatandaşlar ise dilekleriyle birlikte fotoğraf çekilirken bir yandan da dans etti.

        'EĞLENMEYE GELDİK'

        Şenliğe arkadaşlarıyla birlikte gelen Oğuzhan Konuk, eğlenmek için geldiklerini söyledi. Konuk, "Edirne'de her gün böyle olduğu için alışığız. Hava durumu bugün biraz engelledi ama sonuçta geç de olsa başladı. Eğlenmeye geldik, 9/ 8'lik şarkılarla coşacağız. Yarın da dileklerimizi dileyeceğiz ateşi yakıp. Dileklerimiz de arkadaşım ve kendim için hem de Galatasaray'ın şampiyonluğu için olacak" dedi.

        Roman mahallesi sakinlerinden Tuncay Derebeyi, "Kakava'nın başlaması bizi çok mutlu ediyor. İçimizde çok büyük bir coşku var, anlatılamayacak bir duygu. Kıpır kıpır içimiz. Yarın ateşi yakacağız sonra eve gidip sabahlayacağız. Mahallemize gidip bakarsanız tam bir festival havası hakim. Gelmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

        Ailesiyle etkinliğe gelen Ulviye Kara da "Çoluk çocuğumuzla her yıl Kakava'yı kutluyoruz, çok mutluyuz. Yarın güzel kıyafetlerimizi giyip oynayacağız" ifadelerini kullandı.

        Festival yarın, büyük Kakava ateşinin yakılmasıyla devam edecek. Gün boyu sürecek festivalin ardından pazartesi sabaha karşı Tunca Nehri kıyısında dilekler tutulup ağaçlara asılıp, nehre atılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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