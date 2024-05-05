Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde yaptığı çalışmada yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç öğretmen ve avukatların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile ‘hırsızlık’ suçundan aranan 1 organizatörü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.