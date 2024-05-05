Edirne'de 6 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
EDİRNE'ninHavsa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
EDİRNE’ninHavsa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde yaptığı denetimlerde durduğu araçta yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el koyularak, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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