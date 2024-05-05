Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'ye Kakava-Hıdrellez Şenlikleri akını

        EDİRNE'ye, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için binlerce kişi geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'ye Kakava-Hıdrellez Şenlikleri akını
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'ye, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için binlerce kişi geldi.

        Edirne'de 4-5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için binlerce kişi kente akın etti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi yarımadasında bugün saat 15.45’te yakılacak Kakava ateşinin yakılmasından önce kente gelenler, yoğunluk oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gelen turistler, başta Selimiye Camisi Meydanı, Tahmis Meydanı ve Sarayiçi'nde davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak, renkli görüntüler ortaya koydu.

        Edirne'ye yaşanan akın nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, valilik yoğunluk nedeniyle bazı önlemler aldı. Valilik, il merkezine hafriyat ve ağır yük taşıyan kamyon gibi araçların şenliklerin bitimine kadar il merkezine girişinin yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Hıdrellez-Kakava Şenlikleri dolayısıyla oluşan yoğun trafik akışının güvenle seyredebilmesi için il merkezinde hafriyat ve ağır yük taşıyan kamyon cinsi büyük araçların akşam Hıdrellez-Kakava Şenlikleri bitimine kadar trafikte seyrine izin verilmeyecek. Hıdırellez-Kakava şenlikleri dolayısıyla yoğunluk yaşanan bölgelerde trafik akışının güvenli olarak seyredebilmesi için Karaağaç mevkisinden il merkezi istikametine gitmek isteyen sürücülerin tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nü kullanmalarına müsaade edilmeyecektir. Karaağaç'tan il merkezine dönecek sürücülerimizin Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve NATO köprülerini kullanması gerekmektedir. İl merkezinden Karaağaç istikametine gitmek isteyen sürücülerimizin tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nü tek yönlü olarak kullanmasına izin verilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.

        ‘SABAH SUYUN BAŞINDA DİLEK DİLEYECEĞİZ’

        Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için İstanbul'dan gelen Nurcihan Yurdakul, "Beylikdüzü'nden geliyoruz. Grup olarak böyle bir etkinliğe dahil olmak istedik. Evde ne varsa topladık giydik, hava da çok güzel olduğu için burada eğlenmeye geldik. Her sene Kakava'ya geliyoruz, bu sene hava da ambians da çok güzel. Öğleden sonra Kakava ateşini yakacağız, sonrasında da kafa nereye biz oraya" dedi.

        Atiye Olgaç ise "İzmir'den geliyoruz, ortam çok güzel, insanlar çok eğlenceli. Yaklaşık 50 kişilik grubumuzla geldik. Bu gece kalacağız, akşam ateşin başına gideceğiz. Yarın da belirli lokasyonları gezip geri döneceğiz. Sabah özellikle suyun başında dilek dileyeceğiz, dileklerimiz de hazır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de 6 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 6 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı
        Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı
        Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor
        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor
        Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne katılan binlerce turist eğlenceleriyle renkl...
        Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne katılan binlerce turist eğlenceleriyle renkl...
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı