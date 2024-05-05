Edirne'ye Kakava-Hıdrellez Şenlikleri akını

EDİRNE'ye, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için binlerce kişi geldi.

Edirne'de 4-5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için binlerce kişi kente akın etti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi yarımadasında bugün saat 15.45’te yakılacak Kakava ateşinin yakılmasından önce kente gelenler, yoğunluk oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gelen turistler, başta Selimiye Camisi Meydanı, Tahmis Meydanı ve Sarayiçi'nde davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak, renkli görüntüler ortaya koydu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Hıdrellez-Kakava Şenlikleri dolayısıyla oluşan yoğun trafik akışının güvenle seyredebilmesi için il merkezinde hafriyat ve ağır yük taşıyan kamyon cinsi büyük araçların akşam Hıdrellez-Kakava Şenlikleri bitimine kadar trafikte seyrine izin verilmeyecek. Hıdırellez-Kakava şenlikleri dolayısıyla yoğunluk yaşanan bölgelerde trafik akışının güvenli olarak seyredebilmesi için Karaağaç mevkisinden il merkezi istikametine gitmek isteyen sürücülerin tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nü kullanmalarına müsaade edilmeyecektir. Karaağaç'tan il merkezine dönecek sürücülerimizin Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve NATO köprülerini kullanması gerekmektedir. İl merkezinden Karaağaç istikametine gitmek isteyen sürücülerimizin tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nü tek yönlü olarak kullanmasına izin verilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.

Edirne'ye yaşanan akın nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, valilik yoğunluk nedeniyle bazı önlemler aldı. Valilik, il merkezine hafriyat ve ağır yük taşıyan kamyon gibi araçların şenliklerin bitimine kadar il merkezine girişinin yasaklandığını duyurdu.

‘SABAH SUYUN BAŞINDA DİLEK DİLEYECEĞİZ’

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için İstanbul'dan gelen Nurcihan Yurdakul, "Beylikdüzü'nden geliyoruz. Grup olarak böyle bir etkinliğe dahil olmak istedik. Evde ne varsa topladık giydik, hava da çok güzel olduğu için burada eğlenmeye geldik. Her sene Kakava'ya geliyoruz, bu sene hava da ambians da çok güzel. Öğleden sonra Kakava ateşini yakacağız, sonrasında da kafa nereye biz oraya" dedi.

Atiye Olgaç ise "İzmir'den geliyoruz, ortam çok güzel, insanlar çok eğlenceli. Yaklaşık 50 kişilik grubumuzla geldik. Bu gece kalacağız, akşam ateşin başına gideceğiz. Yarın da belirli lokasyonları gezip geri döneceğiz. Sabah özellikle suyun başında dilek dileyeceğiz, dileklerimiz de hazır" diye konuştu.