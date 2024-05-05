Edirne'de Kakava ateşi binlerce kişinin katımıyla yakıldı

EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Baharın habercisi olarak kabul edilen etkinlikte 1400 yıllık Kakava ateşi yakılırken, rengarenk kıyafetleriyle dans edenlerle birlikte halk oyunları ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Edirne’de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava- Hıdrellez Şenlikleri, coşkuyla kutlandı. Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi renkli görüntülere sahne oldu, ekiplerin gösterileri de ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

PROTOKOL TÖREN ALANINA YÜRÜDÜ

Kakava- Hıdırellez Şenlikleri kapsamında kent protokolü Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da aralarında bulunduğu protokol daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde tören alanına kadar yürüdü. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kakava Şenlikleri açılış konuşmalarıyla devam etti.

Açılışta konuşan Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava'nın tüm insanlığa barış getirmesini diledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Edirne'nin turizm potansiyelini daha yukarı taşımak için kentteki yöneticilerle birlikte çalıştıklarını anlattı. Bağlıkaya, "Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde Edirne'nin 2023 yılında aldığı ziyaretçi sayısı 4,7 milyon kişiye ulaştı. Edirne'deki konaklama tesislerine giriş sayımızda 650 binin üstüne çıktı. Hedef tabii ki bu sayıları çok daha yukarıya çıkartmak. 1400 yıllık bir gelenek olan ve UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Edirne Kakave- Hıdırellez Şenlikleri'nin turizm açısından da çok önemli bir değeri bulunuyor. Bölgeyi nasıl bir marka haline getirdiğini hepimiz biliyoruz. Etkinliği bir şenlik havasından çıkıp festival kimliğine bürünen yapısıyla Edirne turizmine, marka değeri anlamında çok büyük bir değer katıyor. Bu şenlikler inanıyorum ki hem Edirne hem de bölge turizminin gelişimine her yıl artan oranda katkı sağlayacaktır" dedi.