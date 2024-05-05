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        Edirne'de Kakava ateşi binlerce kişinin katımıyla yakıldı

        EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:58 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:00
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        Edirne'de Kakava ateşi binlerce kişinin katımıyla yakıldı
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        EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Baharın habercisi olarak kabul edilen etkinlikte 1400 yıllık Kakava ateşi yakılırken, rengarenk kıyafetleriyle dans edenlerle birlikte halk oyunları ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

        Edirne’de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava- Hıdrellez Şenlikleri, coşkuyla kutlandı. Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi renkli görüntülere sahne oldu, ekiplerin gösterileri de ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

        PROTOKOL TÖREN ALANINA YÜRÜDÜ

        Kakava- Hıdırellez Şenlikleri kapsamında kent protokolü Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da aralarında bulunduğu protokol daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde tören alanına kadar yürüdü. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kakava Şenlikleri açılış konuşmalarıyla devam etti.

        Açılışta konuşan Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava'nın tüm insanlığa barış getirmesini diledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Edirne'nin turizm potansiyelini daha yukarı taşımak için kentteki yöneticilerle birlikte çalıştıklarını anlattı. Bağlıkaya, "Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde Edirne'nin 2023 yılında aldığı ziyaretçi sayısı 4,7 milyon kişiye ulaştı. Edirne'deki konaklama tesislerine giriş sayımızda 650 binin üstüne çıktı. Hedef tabii ki bu sayıları çok daha yukarıya çıkartmak. 1400 yıllık bir gelenek olan ve UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Edirne Kakave- Hıdırellez Şenlikleri'nin turizm açısından da çok önemli bir değeri bulunuyor. Bölgeyi nasıl bir marka haline getirdiğini hepimiz biliyoruz. Etkinliği bir şenlik havasından çıkıp festival kimliğine bürünen yapısıyla Edirne turizmine, marka değeri anlamında çok büyük bir değer katıyor. Bu şenlikler inanıyorum ki hem Edirne hem de bölge turizminin gelişimine her yıl artan oranda katkı sağlayacaktır" dedi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da bu yıl festivali 3 güne yayarak daha geniş kitlelere ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi. Akın, "Bu kent, bu şehir, bu kültür, bu özgürlük bizler için çok değerli. Bu nedenle gelen misafirlerin eğlenmesi, Edirne'yi daha iyi tanıyabilmesi ve evini bir mutlu bir şekilde dönebilmesi için güzel bir şenlik programı hazırladık. Birazdan Kakava ateşimizi yakacağız. Yakacağımız bu ateşin ve dileyeceğimiz dileklerin bu güzel ülkede bereketin demokrasinin, özgürlüğün, barışın, mutluluğun, adaletin, sağlığın, insanca yaşamanın ateşi olmasını çok istiyorum ve diliyorum" diye konuştu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ise Kakava- Hıdrellez Şenliklerinin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için kültür mirasında yer alan önemli bir değer olduğunu belirtti. Sezer, "Bu değerin Edirne'mizde olması da bizim için büyük bir şans. Bunu da bu şenliklerle beraber kutlamaya devam ediyoruz. Birazdan Kakava ateşini yakacağız. Bu ateşinin öncelikle bolluk ve bereket için yanmış sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Aynı zamanda bugün dilekler tutuluyor, dilekler dileniyor. Bütün dileklerin de gönlünüzce olmasını ve dünyaya ve geleceğe güzellikler. temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        DEV ATEŞİ YAKILDI, DANSLAR EDİLDİ

        Konuşmaların ardından büyük Kakava ateşi, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çeribaşı Fikri Ocak eşliğinde yakıldı. Etkinlikte Edirne Belediye Bandosu'nun konserinin ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Roman Dans Gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Katılanlar gönüllerince dans etti. Kakava Şenlikleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından şenliklere katılanlara pilav ikramı yapıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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