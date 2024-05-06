Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı (3)

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'KAKAVAVE HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ'NDE 3 GÜNDE 100 BİN ARAÇ GELDİ'Edirne Valisi Yunus Sezer, geride kalan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde 3 günde şehre 1300 tur otobüsüyle birlikte 100 bin araç girişi olduğunu belirterek, "Şehrin mevcut sistemiyle bunu kaldırma olasılığı yok.
'KAKAVAVE HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ'NDE 3 GÜNDE 100 BİN ARAÇ GELDİ'
Edirne Valisi Yunus Sezer, geride kalan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde 3 günde şehre 1300 tur otobüsüyle birlikte 100 bin araç girişi olduğunu belirterek, "Şehrin mevcut sistemiyle bunu kaldırma olasılığı yok. Ona göre bizim de şimdi arkadaşlar değerlendirme raporu hazırlıyorlar. Ona göre önümüzdeki yıllar içinde bir tedbir almamız lazım" dedi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte görev yapan kolluk kuvvetleri ve kurum temsilcileriyle yapılan aylık asayiş toplantısının ardından basına bilgilendirmede bulundu. Kentteki yasadışı göçmen hareketliliği ve asayiş gibi olaylara ilişkin rakamlar paylaşan Vali Sezer, özellikle 4-5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde kente 3 günde 100 bin araç girişi olduğunu söyledi.
'KENTTE TRAFİK TAMAMEN KİLİTLENDİ'
Edirne'ye 3 gün boyunca yoğun ziyaretçi olduğunu dile getiren Vali Sezer, "Bu hafta sonu Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ni gerçekleştirdik, bugün de son günüydü. 3 gün boyunca ilimizde yoğun bir ziyaretçi akını söz konusu oldu. Şehrin kapasitesinin çok çok üzerinde bir araç girişi söz konusu. 1300'e yakın sadece tur otobüsünün geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda 100 bini aştı gelen araç sayısı ki bu çok önemli. Bizim emniyetimizin tespitleri bunlar. Bu konuda bazı tedbirler aldık, özellikle şehir içerisinde bazı noktaları tek yöne çevirdik gün içerisinde çünkü trafik tamamen kilitlendi. Onun dışarısında harfiyat kamyonları ve bazı yük araçlarının şehir içerisine girişlerine izin vermedik. Bunun da ötesinde önümüzdeki dönem Kırkpınar Yağlı Güreşleri var. Bu organizasyonla ilgili de bizim ciddi manada oturup bir değerlendirme yapıp, ona göre de trafiği düzenlememiz lazım. Sevindirici olan asayişle ilgili alınan tedbirlerin sonuç verdiğini görüyoruz. Burada otoparklar yetersiz ama herhangi bir kaos söz konusu olmadı. Alınan güvenlik tedbirlerinin etkisini gördük" dedi.
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