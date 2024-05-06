Kakava'da dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı (3)

'KAKAVAVE HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ'NDE 3 GÜNDE 100 BİN ARAÇ GELDİ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, geride kalan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde 3 günde şehre 1300 tur otobüsüyle birlikte 100 bin araç girişi olduğunu belirterek, "Şehrin mevcut sistemiyle bunu kaldırma olasılığı yok. Ona göre bizim de şimdi arkadaşlar değerlendirme raporu hazırlıyorlar. Ona göre önümüzdeki yıllar içinde bir tedbir almamız lazım" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte görev yapan kolluk kuvvetleri ve kurum temsilcileriyle yapılan aylık asayiş toplantısının ardından basına bilgilendirmede bulundu. Kentteki yasadışı göçmen hareketliliği ve asayiş gibi olaylara ilişkin rakamlar paylaşan Vali Sezer, özellikle 4-5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde kente 3 günde 100 bin araç girişi olduğunu söyledi.