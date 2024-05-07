Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'ninİpsala ilçesinde, Yunanistan'a çıkmak isteyen 17 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'ninİpsala ilçesinde, Yunanistan'a çıkmak isteyen 17 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan denetimlerde İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 17 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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