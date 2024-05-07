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        Polis takibindeki otomobilden atılan çocuk çorabından eroin çıktı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde polisin takip ettiği otomobilden dışarı atılan çocuk çorabının içerisinde 50 gram eroin ele geçilidi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:00
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        Polis takibindeki otomobilden atılan çocuk çorabından eroin çıktı
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        EDİRNE’ninKeşan ilçesinde polisin takip ettiği otomobilden dışarı atılan çocuk çorabının içerisinde 50 gram eroin ele geçilidi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği otomobili takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan otomobildekiler camdan dışarı çocuk çorabı attı. Otomobil bir süre sonra durduruldu. Yere atılan çocuk çorabının içerisinde poşete sarılı 50 gram eroin ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan T.Ö., M.A., S.Ö., Y.K. ve S.G.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve T.Ö., çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, S.Ö., Y.K. ve S.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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