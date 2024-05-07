Gurbetçilerin gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında tedbir alındı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri öncesi kentteki tüm gümrük kapılarında gerekli tedbirlerin alınıp, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sezer, "Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin rahat bir şekilde gümrük kapılarımızdan ülkemize giriş yapmaları noktasında hem Kapıkule'de hem de diğer kapılarımızda emniyet tedbirlerimizi aldık" dedi.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini ana vatanlarında geçirmek üzere her yıl haziran ayının ilk günlerinde başlayan gelişleri öncesi Edirne'deki gümrüklerde hazırlıklar tamamlandı. Gurbetçilerin ülkeye girişteki ilk durağı olan Edirne'de gümrük kapılarında güvenlik önlemleri artırılırken, personel sayılarında takviye yapıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk vatandaşlarının yurda rahat şekilde girebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Gurbetçilerin yavaş yavaş ülkeye girişlerinin başladığını dile getiren Sezer, "Önümüzde bir gurbetçi sezonu var. Gurbetçilerimiz artık yavaş yavaş ülkemize giriş yapmaya başladılar. Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin rahat bir şekilde gümrük kapılarımızdan ülkemize giriş yapmaları noktasında hem Kapıkule'de, hem de diğer kapılarımızda emniyet tedbirlerimizi aldık. Gümrük müdürlüğümüze bağlı bütün gümrük kapılarında gerekli çalışmalar yerine getiriliyor, düzenlemeler yapılıyor" diye konuştu.

'İLAVE PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ YAPILIYOR' Gümrük kapılarında ilave personel görevlendirmelerinin de yapıldığını anlatan Sezer, "İlave personel görevlendirmeleri de olmak üzere, hem emniyet boyutuyla gümrük boyutuyla bunları yapıyoruz. Geçen hafta da gümrük bakanlığımızdan ilgili genel müdürlerimiz ziyaret ettiler. Ondan önceki hafta da bakan yardımcımız buradaydı. Biz de emniyet müdürlüğümüz ve İçişleri Bakanlığımızla burada alınacak tedbirler noktasında gerekli çalışmaları da gerçekleştiriyoruz" dedi. 'YOLCU VE ARAŞ GİRİŞ-ÇIKIŞINDA ARTIŞ VAR'