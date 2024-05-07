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        Gurbetçilerin gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında tedbir alındı

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri öncesi kentteki tüm gümrük kapılarında gerekli tedbirlerin alınıp, hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:20
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        Gurbetçilerin gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında tedbir alındı
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri öncesi kentteki tüm gümrük kapılarında gerekli tedbirlerin alınıp, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sezer, "Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin rahat bir şekilde gümrük kapılarımızdan ülkemize giriş yapmaları noktasında hem Kapıkule'de hem de diğer kapılarımızda emniyet tedbirlerimizi aldık" dedi.

        Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini ana vatanlarında geçirmek üzere her yıl haziran ayının ilk günlerinde başlayan gelişleri öncesi Edirne'deki gümrüklerde hazırlıklar tamamlandı. Gurbetçilerin ülkeye girişteki ilk durağı olan Edirne'de gümrük kapılarında güvenlik önlemleri artırılırken, personel sayılarında takviye yapıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk vatandaşlarının yurda rahat şekilde girebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Gurbetçilerin yavaş yavaş ülkeye girişlerinin başladığını dile getiren Sezer, "Önümüzde bir gurbetçi sezonu var. Gurbetçilerimiz artık yavaş yavaş ülkemize giriş yapmaya başladılar. Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin rahat bir şekilde gümrük kapılarımızdan ülkemize giriş yapmaları noktasında hem Kapıkule'de, hem de diğer kapılarımızda emniyet tedbirlerimizi aldık. Gümrük müdürlüğümüze bağlı bütün gümrük kapılarında gerekli çalışmalar yerine getiriliyor, düzenlemeler yapılıyor" diye konuştu.

        'İLAVE PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ YAPILIYOR'

        Gümrük kapılarında ilave personel görevlendirmelerinin de yapıldığını anlatan Sezer, "İlave personel görevlendirmeleri de olmak üzere, hem emniyet boyutuyla gümrük boyutuyla bunları yapıyoruz. Geçen hafta da gümrük bakanlığımızdan ilgili genel müdürlerimiz ziyaret ettiler. Ondan önceki hafta da bakan yardımcımız buradaydı. Biz de emniyet müdürlüğümüz ve İçişleri Bakanlığımızla burada alınacak tedbirler noktasında gerekli çalışmaları da gerçekleştiriyoruz" dedi.

        'YOLCU VE ARAŞ GİRİŞ-ÇIKIŞINDA ARTIŞ VAR'

        Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki giriş ve çıkış sayılarına değinen Sezer, bu yıl artış yaşandığını söyledi. Sezer, "Bu sene sınır kapılarından araç giriş ve çıkışlarında ve yolcu trafiğinde artış devam ediyor. Geçen yıl ilk 4 aya göre, bu sene yolcularda yüzde 15 artış var. Geçen sene 3 milyon 268 bin yolcu giriş ve çıkışı söz konusuyken, bu sene 3 milyon 758 bin 912 yani 759 bin yolcu giriş ve çıkışı söz konusu. Günlük ortalama 31 bin yolcu giriş ve çıkış yapıyor gümrük kapılarımızdan. Nisan ayında bu ortalama biraz daha yükselmiş durumda. Nisan ayında ise 1 milyon 141 bin 600 yolcu giriş ve çıkışı var ve günlük ortalamamız da yıl ortalamasına göre, yaklaşık 7 bin artış göstererek 38 bin yolcu giriş ve çıkışı var. 2023 yılında 1 milyon 195 bin araç giriş ve çıkış yaparken 2024’te 1 milyon 534 bin 753 araç giriş ve çıkışı söz konusu. Yine bu konuda da nisan ayında bir artışımız söz konusu; burada da nisan ayında da günlük ortalama araç giriş ve çıkış sayımız da 13 bin 929 araç, normal aylarda 12 bin 600 iken, 13 bin 900 araca çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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