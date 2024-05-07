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        3'üncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan Cihat Tolga Pektaş (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:40
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        3'üncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde 3’üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan Cihat Tolga Pektaş (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak üzerindeki apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre hava almak için balkona çıkan Cihat Tolga Pektaş, dengesini metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pektaş, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Cihat Tolga Pektaş, akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pektaş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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