Edirne'de 21 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

EDİRNE'de Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Köşençiftliği köyü ve Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünde 2 aracı durdurdu. Araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen aralarında çocukların da olduğu 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörler gözaltına alındı. Araçlara ise el koyulup, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.