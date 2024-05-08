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        Edirne'de 21 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:40
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        Edirne'de 21 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Köşençiftliği köyü ve Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünde 2 aracı durdurdu. Araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen aralarında çocukların da olduğu 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörler gözaltına alındı. Araçlara ise el koyulup, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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