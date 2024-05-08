Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı (2)

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, çantada bulunan 4 cips paketinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ile yakalanan Kader Kırtıl, Esma Ateş ve İsmail Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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