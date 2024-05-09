7 Türk ile 3 organizatör Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Bosnaköy’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatörü yakaladı. Türk vatandaşları hakkında adli işlem başlatılırken, 3 organizatör gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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