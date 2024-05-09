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        7 Türk ile 3 organizatör Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 7 Türk vatandaşı ile 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:40
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        7 Türk ile 3 organizatör Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE’de Yunanistan’a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 7 Türk vatandaşı ile 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Bosnaköy’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatörü yakaladı. Türk vatandaşları hakkında adli işlem başlatılırken, 3 organizatör gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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