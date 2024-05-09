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        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:50
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        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan’a gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek isteyen Fas, Filistin ve Mısır uyruklu 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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