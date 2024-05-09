Marmara için 'fırtına' ve 'toz taşınımı' uyarısı

METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara’da cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.