Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Marmara için 'fırtına' ve 'toz taşınımı' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara için 'fırtına' ve 'toz taşınımı' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara’da cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        Öte yandan yarın Marmara genelinde görülmesi beklenen toz taşınımının 12 Mayıs pazar günü, sabah saatlerinde sona ereceğinin tahmin edildiği bildirildi. Toz taşınımının hafif, zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi
        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi
        Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonundan fotoğrafların yer aldığı sergi Edir...
        Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonundan fotoğrafların yer aldığı sergi Edir...
        Edirne jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı
        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı
        7 Türk ile 3 organizatör Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        7 Türk ile 3 organizatör Yunanistan'a kaçarken yakalandı