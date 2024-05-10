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        TIR'daki 18 kilo 480 gram eroini 'Ayaz' buldu

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da narkotik köpeği Ayaz ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 18 kilo 480 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:20
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        TIR'daki 18 kilo 480 gram eroini 'Ayaz' buldu
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        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da narkotik köpeği Ayaz ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 18 kilo 480 gram eroin ele geçirildi.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Türkiye'den yurt dışına gidecek olan sürücülüğünü Bulgaristan uyruklu M.G.'nin yaptığı TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Jandarma ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'da narkotik köpeği Ayaz ile arama yaptı. Aramada TIR'ın dorse kısmının gizli bölmesinde 18 kilo 480 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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