TIR'daki 18 kilo 480 gram eroini 'Ayaz' buldu

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da narkotik köpeği Ayaz ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 18 kilo 480 gram eroin ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Türkiye'den yurt dışına gidecek olan sürücülüğünü Bulgaristan uyruklu M.G.'nin yaptığı TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Jandarma ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'da narkotik köpeği Ayaz ile arama yaptı. Aramada TIR'ın dorse kısmının gizli bölmesinde 18 kilo 480 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.