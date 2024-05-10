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        Edirne'de 1 ton 440 kilo kum midyesi ele geçirildi: 2 şüpheliye 1 milyon lira ceza uygulandı

        EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 1 ton 440 kilo kum midyesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 21:02 Güncelleme: 10.05.2024 - 21:05
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        Edirne'de 1 ton 440 kilo kum midyesi ele geçirildi: 2 şüpheliye 1 milyon lira ceza uygulandı
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        EDİRNE’de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 1 ton 440 kilo kum midyesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2 kişiye toplam 1 milyon 49 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bir ev ve araçta arama yaptı. Aramalarda çuval içinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 ton 440 kilo kum midyesi ile tekne motoru, şişme bot, 1 kürek ele geçirildi. Olayla ilgili evde 6 yabancı uyruklu ile 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden U.T. ve M.T.’ye kişi başına 524 bin 960 bin lira olmak üzere 1 milyon 49 bin 920 TL idari para cezası uygulandı, araca ve tekne motoruna el konuldu. Ayrıca U.T., hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı. Yakalanan 6 yabancı uyruklunun işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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