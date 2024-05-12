8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından aralarında FETÖ/PDY şüphelisi ve aranan kişilerin de bulunduğu 8 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla giderken yakalandı.
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından aralarında FETÖ/PDY şüphelisi ve aranan kişilerin de bulunduğu 8 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla giderken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyünde, aralarında FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç polis memuru ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama' ve 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlarından aranan 4 şüpheli, 3 çocuk ve Irak uyruklu kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yakalanan Irak uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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