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        8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından aralarında FETÖ/PDY şüphelisi ve aranan kişilerin de bulunduğu 8 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla giderken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:10
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        8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından aralarında FETÖ/PDY şüphelisi ve aranan kişilerin de bulunduğu 8 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla giderken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyünde, aralarında FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç polis memuru ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama' ve 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlarından aranan 4 şüpheli, 3 çocuk ve Irak uyruklu kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yakalanan Irak uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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