Edirne'de otomobilin çarptığı kadının yaralandığı; sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza anı kamerada
EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.
EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.Y. adlı kadın ağır yaralandı. Kazadan sonra aracını bırakıp kaçan sürücü Tufan İ., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tufan İ. Yönetimindeki 22 ADH 691 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın savrulurken, otomobil yol kenarındaki mezarlık duvarına çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tufan İ., otomobili olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan E.Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Tufan İ., kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaza anı ise bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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