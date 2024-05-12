Edirne'de otomobilin çarptığı kadının yaralandığı; sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza anı kamerada

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan E.Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Tufan İ., kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.Y. adlı kadın ağır yaralandı. Kazadan sonra aracını bırakıp kaçan sürücü Tufan İ., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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