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        Edirne'de otomobilin çarptığı kadının yaralandığı; sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza anı kamerada

        EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:15
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        Edirne'de otomobilin çarptığı kadının yaralandığı; sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza anı kamerada
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        EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.Y. adlı kadın ağır yaralandı. Kazadan sonra aracını bırakıp kaçan sürücü Tufan İ., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tufan İ. Yönetimindeki 22 ADH 691 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın savrulurken, otomobil yol kenarındaki mezarlık duvarına çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tufan İ., otomobili olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan E.Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Tufan İ., kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaza anı ise bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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