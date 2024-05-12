Edirne'de otomobilin çarptığı kadın yaralandığı; sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza anı kamerada (2)

Edirne’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.Y. adlı kadın ağır yaralandı. Kazadan sonra aracını bırakıp kaçan sürücü Tufan İ., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü Tufan İ.’nin 17 yaşında ve ehliyeti olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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