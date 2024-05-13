Edirne'de 22 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 22 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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