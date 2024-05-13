Yolcuların ihbar ettiği midibüs şoförü, 1.45 promil alkollü çıktı

Midibüsteki yolcular ise başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.

Edirne'de, şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı 22 M 0005 plakalı midibüste bulunan yolcular, şoförün alkollü olduğundan şüphelenmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri H.K.’nın kullandığı midibüsü Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü H.K.’nın 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye çeşitli maddelerden 16 bin 4 lira ceza uygulanıp, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

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