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        Kapıkule ve Hamzabeyli'de 2 kilo 228 gram uyuşturucu ele geçirildi

        EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarından yurda giren 2 TIR'da 2 kilo 228 gram skunk ve kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:25
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        Kapıkule ve Hamzabeyli'de 2 kilo 228 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        EDİRNE'de Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarından yurda giren 2 TIR'da 2 kilo 228 gram skunk ve kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yaptığı ortak çalışma sonucunda, Türkiye'ye gelen 2 TIR takibe alındı. Söz konusu TIR'lar yurda girişlerinin ardından Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarında arandı. Yapılan aramalarda K.M.Y.'nin kullandığı TIR'da 828 gram skunk, H.E.'nin kullandığı TIR'da ise 1 kilo 400 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler K.M.Y. ve H.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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