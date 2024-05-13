Kapıkule ve Hamzabeyli'de 2 kilo 228 gram uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE'de Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarından yurda giren 2 TIR'da 2 kilo 228 gram skunk ve kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yaptığı ortak çalışma sonucunda, Türkiye'ye gelen 2 TIR takibe alındı. Söz konusu TIR'lar yurda girişlerinin ardından Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarında arandı. Yapılan aramalarda K.M.Y.'nin kullandığı TIR'da 828 gram skunk, H.E.'nin kullandığı TIR'da ise 1 kilo 400 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler K.M.Y. ve H.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.