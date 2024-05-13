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        Edirne'de park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'de park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:25 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:30
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        Edirne'de park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE'de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü E.E.Ö., yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu’nun Edirne gişeleri yakınlarında meydana geldi. E.E.Ö. yönetimindeki 22 ADG 843 plakalı otomobil, T.O. idaresindeki park halinde bulunan 34 AD 8751 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.E.Ö. olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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