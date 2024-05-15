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        Edirne'de 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:20
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        Edirne'de 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı. Operasyon anları jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 aracı durdurdu. Bu araçlarda 109 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 11 araç yediemin otoparkına çekildi. Diğer yandan, bir araçta şişme bot ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 organizatör de adliyeye sevk edildi.

        Operasyon anları jandarma kamerası tarafından kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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