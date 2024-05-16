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        Edirne'de evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı; ev sahibi kadın gözaltında

        EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda bir evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 01:51 Güncelleme: 16.05.2024 - 01:55
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        Edirne'de evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı; ev sahibi kadın gözaltında
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        EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda bir evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi kadın gözaltına alındı.

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kaplıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkma hazırlığında olan kaçak göçmenlerin sırt çantaları ile birlikte Çavuşbey Mahallesi’ndeki bir evde toplandığı belirlendi. Adli makamlardan alınan izinle gece yarısı evde arama yapan polis, aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 13 Suriye ve 3 Irak uyruklu toplam 16 kaçak göçmeni yakaladı. Ev sahibi E.G. adlı kadın da gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ve ev sahibi ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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