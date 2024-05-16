Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Nasuhbey köyü ile Bosnaköy'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 11 kaçak göçmeni yakaladı. Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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