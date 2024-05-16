Edirne'de tarihi eser operasyonu; asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir araç ve evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde bir araç ve evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, madalyon ve kılıçlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, C.B.’ye ait araç ve evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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