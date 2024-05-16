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        Edirne'de Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı

        EDİRNE'de Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde Rumeli düğünü canlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:00
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        Edirne'de Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı
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        EDİRNE'de Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde Rumeli düğünü canlandırıldı. Geleneksel damat tıraşının yapılıp, gelin kınası yakılan etkinlikte güzel görüntüler oluştu.

        Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Edirne'de 2021'de ziyarete açılan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı. Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan, Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın ile bölge halkı katıldı. Edirne Halk Oyunları, Tiyatro Eğitimi Kültür Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (HOTEAD) halk oyunları ekibi tarafından temsili Rumeli düğünü sergilendi. Damat tıraşı yapılıp, gelin kınası yakılan etkinliğe Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da müzikleriyle eşlik etti. Etkinlikte Trakya oyun havalarıyla halaylar çekilip, oyunlar oynandı.

        'AMACIMIZ MÜZELERİ SOSYAL HAYATIN İÇİNDE, CANLI TUTMAK'

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, müzenin bulunduğu konağın Edirne için değerine dikkat çekerek, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu konak, bu coğrafyanın en eski sivil mimarlık örneğidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Necmi İğe Evi Etnografya Müzemizde bugün konsepti olan Rumeli'de düğün, hem Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları, hem de HOTEAD'tan kıymetli çocuklarımızla beraber, halkımızın da katılımıyla Rumeli'de kına gecesini icra ettik. Amacımız; müzeleri sosyal hayatın içinde, canlı ve dinamik tutmak istiyoruz. Bu müze, bütün unsurlarıyla Rumeli'de düğünü anlatıyor. Bu konak, şehrimizin bütün misafirlerine açık. Nikahlarını, kına gecelerini yapabilirler. Bu konağın, yaşayan bir konak olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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