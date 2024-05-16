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        Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, İpsala'da törenle atletlere teslim edildi

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki müze evinden alınan toprak, 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' kapsamında, Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletleri tarafından törenle teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:35
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        Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, İpsala'da törenle atletlere teslim edildi
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki müze evinden alınan toprak, 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' kapsamında, Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletleri tarafından törenle teslim alındı. Atletler, aldıkları toprağı Anıtkabir'e götürmek üzere koşularına başladı.

        '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamaları kapsamında, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' düzenlendi. Organizasyonda, Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği müze evinden alınan toprak, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal tarafından Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle 'Ata toprağı', Anıtkabir'e götürülmek üzere İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletleri tarafından törenle teslim alındı. Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı törene, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, atletler ve çok sayıda davetli katıldı.

        'GÖNÜL BAĞI'

        Törende konuşan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçe olarak 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'nun startının verildiği yer olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Tabii Atatürk'ü anmak için çok sayıda etkinlikler yapılıyor ama bugünkü etkinliğin benim için ayrı bir kıymeti var. Başkonsolosluklarımızın aracılığıyla Atatürk'ün doğduğu evden toprak alınıyor. Oradan buraya getiriliyor. Başkonsolosluk bize teslim ediyor. Biz atletlere teslim ediyoruz ve en önemli husus da gençlerimiz, kendini genç hisseden atletlerimiz, buradan kendilerini alkışlıyorum. Bundan sonraki süreçte yolları açık olsun. Bu koşu, sadece bir koşu değil. Batı Trakya'daki Türkler'in Türkiye'ye olan gönül bağlarının devamı niteliğindedir. Her defasında Türkiye'ye olan bağlılıkları, Atatürk'ün göstermiş olduğu yoldaki emin adımlarla ilerleyişlerini de ayakta alkışlıyorum" dedi.

        'KOŞUCULARA HER DAMLA TERLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

        Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden, halen güzellikleri yetiştiren toprağı, Selanik Başkonsolosluğumuzdan teslim alarak bugün teslim etmek büyük bir şeref. Milli mücadele, karanlıklar ve olumsuzlukların hakim olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bakın ne demiş, milli mücadelenin başında? 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' Yani Milli Mücadele'nin, cumhuriyetin temelinin enerjisi belli. Atatürk'ün en büyük eseri cumhuriyeti kurmak, ilerletmek, onu belli günlerde hatırlamak, törenlerle, şiirlerle ve konuşmalarla anmakla mı olmuş? Bunun cevabı tabii ki hayır. Tabii kendisini örnek almalı, mücadele, bilimsellik ve mantık ruhunda ve temelinde gösterdiği hedefte millet için çalışmaktır, Atatürk'ü anmak, Atatürk'ü gerçekten yaşatmak. Şimdi düşünüyorum geçmişe dönüp baktığımızda. Neden ve neden o küçük bir grup idealist bu ateşi yaktı? Çünkü vizyonerdi ve dehasını kullanmayı biliyordu. Potansiyeli harekete geçirebilecek kabiliyeti vardı. Cesurdu, geri adım atmadı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla çağdaş Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini attı. Tabii ki büyük Atatürk'ü anlatmanın yolu sonsuz. Önemli olan anlamak, örnek almak, onun gibi görmek, onun gibi düşünmek, onun gibi eyleme geçmek, gençler için de bugün onun sesi olmak, eserini ilan etmek. Bugün bu anlamlı yolculuğa çıkacak, koşuculara da her damla terleri için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        'BAYRAK KOŞUSU'

        İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Savcı Yaşlıca da Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini ifade ederek, "Gençlerin, aydın, ahlaklı, vicdanlı, dinamik, cehaletten ve hurafelerden değil, bilimden ve ilimden beslenen, ileriye dönük biçimde yetişmeleri için gereken eğitimi almaları, en önem verdiği konulardan olmuştur. Bizler genç yürekli ve fikirli atletler olarak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ilk defa olsa da tam 35 yıldır olduğu gibi bize emanet edilen toprağı 54 saat gibi bir sürede 737 kilometre boyunca bayrak koşusu ile taşıyarak 19 Mayıs günü Anıtkabir'e, Ata'mıza kavuşturacağız. Tek arzumuz, arkadan gelecek olan gençlere örnek olmak, vatanın bölünmezliğini, aydınlık ve adaletli geleceğini cumhuriyetimizin tartışılamaz demokratik yönetim şeklini sembolize eden bu toprağı ait olduğu yere ulaştırmak, bizden sonra gelecek olanlara teslim edene kadar korumaktır" dedi.

        Atatürk'ün Selanik'teki müze evinden alınan toprak, İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan törenin ardından İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletleri tarafından bayrak koşusu şeklinde elden ele geçirilip, önce İstanbul'a, daha sonra 19 Mayıs'ta Ankara'ya götürülüp Anıtkabir Komutanlığı'na teslim edilecek.

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