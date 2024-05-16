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        Üzerinde askeri personel rozeti ve telsiz bulunan taksiciye gözaltı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu, askeri personel rozeti ve telsiz bulunan taksi sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:55
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        Üzerinde askeri personel rozeti ve telsiz bulunan taksiciye gözaltı
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu, askeri personel rozeti ve telsiz bulunan taksi sürücüsü A.I., gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara-Keşan kara yolu üzerindeki uygulama noktasında yaptığı denetimlerde 70 kişi ile 24 aracı sorguladı. Polis tarafından durdurulan taksinin sürücüsü A.I.'nın üzerinde yapılan aramada 1,28 gram metamfetamin, cüzdanına yapışık vaziyette askeri personel rozeti ve telsiz ele geçirildi. A.I., gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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