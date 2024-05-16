Üzerinde askeri personel rozeti ve telsiz bulunan taksiciye gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara-Keşan kara yolu üzerindeki uygulama noktasında yaptığı denetimlerde 70 kişi ile 24 aracı sorguladı. Polis tarafından durdurulan taksinin sürücüsü A.I.'nın üzerinde yapılan aramada 1,28 gram metamfetamin, cüzdanına yapışık vaziyette askeri personel rozeti ve telsiz ele geçirildi. A.I., gözaltına alındı.

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