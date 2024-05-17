Edirne'de motokuryeler, Ata Emre'nin öldürülmesini kontak kapatarak protesto etti

EDİRNE'demotokuryeler, Balıkesir'de meslektaşları üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın(20) öldürülmesini kontak kapatarak protesto etti.

Balıkesir'de zincir bir restoranda motokurye olarak çalışan Ata Emre Akman'ın sipariş bıraktığı adresten dönerken önü kesilen E.Ö., tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmesini tepkiler sürüyor. Edirne'de yaklaşık 50 motokurye, kontak kapatarak 5 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda toplandı. Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etmek için kontak kapatıp toplanan kuryeler, öldürülen meslektaşları için dua okudu.

Kuryeler adına konuşan Recep Baskın, "Bugün burada toplanmamızın amacı canice katledilen Ata Emre Akman kardeşimiz içindir. Bu vesile ile aile ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun" dedi. Motokuryelerden Çağlar Eşsiz ise, "Ülkemizde kuryelik hala bir meslek sayılmıyor. Biz de örneğin bankacı, doktor, sarraf gibi halka hizmet vermekteyiz. Fakat bizim hizmette bulunduğumuz meslek hala ülkemizde bir meslek olarak görülmüyor. Biz bunun bir an evvel çözüme kavuşmasını ve meslek olarak sayılmasını istiyoruz. Meslek olarak sayılmadığı için çoğu restoranlardan ve müşterilerden kendimize karşı saygılı davranışlar göremiyoruz. Biz de buradan devletimize seslenerek kuryeliğin bir meslek sayılmasını istiyoruz " diye konuştu.