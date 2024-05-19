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        TIR'da 'Carlos' ile aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu

        EDİRNE'deKapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da narkotik köpeği 'Carlos' ile yapılan aramada, piyasa değeri 10 milyon TL olan 50 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 19.05.2024 - 09:36
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        TIR'da 'Carlos' ile aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu
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        EDİRNE'deKapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da narkotik köpeği 'Carlos' ile yapılan aramada, piyasa değeri 10 milyon TL olan 50 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yurt dışından gelecek Türkiye plakalı TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınan TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı sırada Kapıkule Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak durduruldu. TIR'da narkotik köpeği 'Carlos' ile yapılan aramada, şoför bölümündeki zulaya gizlenmiş 50 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon TL olan haplara, narkotik köpeğinin yanılması için kahve ve karabiber sürüldüğü de belirlendi. TIR şoförü Ü.Ö. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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